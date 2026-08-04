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Бизнес

Россиянам назвали самый эффективный способ сохранения капитала на срок более года

Экономист Лежава: золото поможет сохранить капитал
Umit Bektas/Reuters

Наиболее эффективным способом сохранения капитала на срок более одного года являются инвестиции в золото. Об этом Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава.

По его словам, выбирать финансовый инструмент нужно индивидуально, однако для долгосрочного сбережения средств альтернатив драгоценному металлу практически нет. Эксперт пояснил, что слитки и монеты исключают риск контрагента, который присутствует при покупке акций, облигаций или валюты.

«Физическое золото — относительно безрисковый инструмент по сравнению со всеми остальными. Его главное преимущество — отсутствие риска контрагента, который присутствует в других активах: валюте, акциях, облигациях и практически во всем остальном», — отметил Лежава.

Если капитал небольшой и составляет до 300 тыс. рублей, можно рассмотреть инвестиционные монеты, добавил он.

Основатель и генеральный директор компании «Финголд» Антон Никитин до этого рассказал «Газете.Ru», что россиянам, которые готовы вложить 100 тыс. рублей на один год, не стоит делать ставку только на один актив. Если выбирать между золотом и биткоином, консервативным инвесторам больше подойдет золото, а тем, кто готов к высоким рискам, — биткоин.

Ранее сообщалось, что мировые центробанки нарастили закупки золота до рекордного уровня.

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