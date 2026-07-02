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Россиянам рассказали, что выгоднее купить на 100 тысяч рублей — золото или биткоин

Финансист Никитин: консервативным россиянам на 100 тыс. руб. лучше купить золото
imago stock&people/Global Look Press

Россиянам, которые готовы вложить 100 тыс. рублей на один год, не стоит делать ставку только на один актив. Если выбирать между золотом и биткоином, консервативным инвесторам больше подойдет золото, а тем, кто готов к высоким рискам, — биткоин, рассказал «Газете.Ru» основатель и генеральный директор компании «Финголд» Антон Никитин.

По его оценке, в ближайшие 12 месяцев золото может принести около 10–15% доходности в рублях, тогда как биткоин способен как вырасти на 40%, так и подешеветь примерно на 20%.

«Биткоин потенциально способен дать большую доходность, но вероятность сильной просадки там кратно выше. Золото же — прежде всего инструмент сохранения покупательной способности, а не агрессивного роста. Золото остается более понятным и безопасным инструментом для большинства российских инвесторов. Купить металл можно через банки, брокеров, обезличенные металлические счета или биржевые инструменты. При покупке биткоина, напротив, сохраняются инфраструктурные и регуляторные риски, а также вероятность потерять доступ к кошельку», — отметил Никитин.

По его прогнозу, через год стоимость золота может достичь около $6070 за тройскую унцию (31 г), а биткоина — $110–140 тыс. Главными драйверами для обоих активов эксперт назвал возможное снижение ставки Федеральной резервной системой США, однако уточнил, что криптовалюта реагирует на изменения ликвидности гораздо сильнее.

Никитин напомнил, что в нынешних российских условиях серьезным конкурентом и золоту, и биткоину остаются банковские вклады.

«Если ваша цель — не азарт, а сохранение денег на коротком горизонте, депозит выглядит рационально. Особенно на фоне волатильности крипторынка», — заключил Никитин.

Ранее эксперт предрек колебание цен на золото и серебро.

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