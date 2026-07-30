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Бизнес

Мировые Центробанки нарастили закупки золота до рекордного уровня

Bloomberg: ЦБ стран мира за второй квартал купили рекордные 289 тонн золота
Umit Bektas/Reuters

Во II квартале 2026 года центробанки разных стран мира резко нарастили закупки золота до рекордных для этого периода 289 тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Рекордный для второго квартала спрос (289 тонн) был обеспечен активными покупками Польши, которая приобрела 51 тонну золота и нарастила свои закупки этого драгметалла до 82 тонн за полугодие. Китай закупил 33 тонны золота за квартал.

При этом общий годовой объем покупок, вероятно, окажется ниже прошлогоднего из-за слабого старта, говорится в статье Bloomberg. В первом квартале ЦБ приобрели всего 57 тонн — на 187 тонн меньше, чем прогнозировалось. Это самый низкий показатель для начала года более чем за десятилетие.

В отчете WGC уточняется, что спрос на слитки и монеты снизился на 3% по сравнению с прошлым годом и составил 307 тонн, а потребление в ювелирной отрасли упало на 17% до 278 тонн — это минимальный уровень с начала пандемии.

С начала войны с Ираном золото потеряло около 25% стоимости, поскольку рост цен на энергоносители усилил инфляционные опасения и снизил ожидания смягчения денежно-кредитной политики. После январского ценового рекорда, достигнутого из-за опасений по поводу ужесточения ДКП, к концу июня золото стало стоить около $4000 за унцию.

После падения с рекордного уровня, достигнутого в январе на фоне опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики, золото с конца июня нашло поддержку вблизи отметки за унцию.

В апреле WGC сообщал, что мировые центробанки продолжают наращивать золотые резервы, но темпы прироста замедляются. В 2025 году, по данным совета, чистые покупки золота регуляторами составили рекордные 1185 тонн, лидерами стали Китай, Турция и Индия.

Ранее стоимость золота пробила отметку $4150.

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