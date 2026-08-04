Иностранные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков

Зарубежные веб-браузеры, такие как Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, начали ограничивать доступ к сайтам нескольких крупных российских банков. Об этом сообщает РИА Новости.

При попытке зайти на сайты банков пользователи сталкиваются с предупреждающим окном, которое блокирует доступ к страницам.

Тем не менее возможность посетить сайты банков все еще существует: для этого нужно нажать на кнопку «Дополнительно» (или «Подробнее» в Safari) в предупреждении и выбрать опцию «перейти на сайт». Также на некоторых банковских ресурсах появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры России для обеспечения стабильной работы.

В конце июля Минцифры России рекомендовало пользователям установить российский сертификат безопасности, поскольку некоторые российские сайты начали выдавать ошибки при использовании иностранных браузеров из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

Депутат Госдумы Каплан Панеш сообщал агентству, что установка российских сертификатов безопасности необходима для поддержания доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и государственным порталам. Эти сертификаты можно установить через портал «Госуслуги», где в разделе «Безопасность» или «Цифровые сертификаты» доступны инструкции и сам сертификат для скачивания.

Ранее в России утвердили понятия «цифровой след» и «цифровая гигиена».