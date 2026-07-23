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Общество

Минцифры посоветовало устанавливать российские сертификаты безопасности

Минцифры призвало россиян скачивать сертификат безопасности для доступа к сайтам
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Министерство цифрового развития России предложило внедрить отечественные сертификаты безопасности для обеспечения защищенного доступа к российским веб-ресурсам через иностранные браузеры. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Минцифры отметили, что при отзыве зарубежных SSL-сертификатов могут возникнуть проблемы с корректным отображением российских сайтов в иностранных браузерах, а соединения с определенными сервисами могут помечаться как небезопасные. Некоторые пользователи уже сообщили о возможных ошибках и недоступности ресурсов.

Согласно информации министерства, сертификаты, разработанные Минцифры, действуют с 2022 года и функционируют аналогично цифровым документам, выданным зарубежными удостоверяющими центрами.

Ведомство подчеркнуло, что установка этих сертификатов безопасна и не влияет на работу устройств.

Корневые и выпускающие сертификаты можно установить как на компьютеры, так и на смартфоны. Их можно скачать на портале «Госуслуги».

Ранее в России утвердили понятия «цифровой след» и «цифровая гигиена».

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