Россиянам рассказали, какие автомобили подорожали в июле

Geely, Dongfeng и Evolute подняли цены на свои автомобили в июле

Июль стал для российского авторынка месяцем разнонаправленных ценовых изменений. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов, из десяти брендов, переписавших ценники, шесть повысили стоимость, и только три — снизили.

Среди подорожавших — Belgee, который с 1 июля поднял цены на седан S50 на 6 тыс. рублей, на кроссовер X50+ на 4 тыс., а на X70 — на 3–5 тыс. в зависимости от комплектации. Теперь S50 стоит от 1,9 до 2,3 млн рублей, X50+ — от 2,3 до 2,78 млн, X70 — от 2,58 до 3,09 млн.

Geely увеличил цены на все модели в версиях выше базовой на 5 тыс. рублей: Coolray теперь стоит 2,89 млн, Atlas — от 3,45 до 4,23 млн, Monjaro — от 4,6 до 4,9 млн.

Dongfeng поднял цены на кроссоверы Huge и Mage на 200 тыс. рублей: первый теперь стоит от 3,24 до 3,44 млн, второй — от 3,1 до 3,2 млн. Hongqi повысил стоимость кроссовера HS3 на 9–29 тыс. в зависимости от комплектации, новый диапазон — от 3,2 до 3,66 млн.

Foton прибавил 100 тыс. к цене пикапа Tunland G9, который теперь стоит 3,89 млн. Evolute подорожал: электрокроссовер i-Joy — на 150 тыс. (теперь 2,97–3,17 млн), гибрид i-Space — на 100 тыс. (пятиместный — 3,59 млн, семиместный — 3,69 млн).

При этом три бренда снизили цены: Bestune уценил кроссовер T77 на 102 тыс. до 1,8 млн. Jaecoo снизил цены на J8 2025 года: «Престиж» подешевел на 100 тыс. до 4,57 млн, «Престиж+» — на 200 тыс. до 4,78 млн. Changan уменьшил стоимость локализованного CS75 Plus New на 90 тыс. — до 4,1–4,25 млн. «АвтоВАЗ» цены не менял, но увеличил выгоду на Largus на 50 тыс.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане ввели 62-месячную рассрочку при покупке авто.