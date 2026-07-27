Россиянам рассказали об изменениях стоимости школьных товаров перед учебным годом

Перед началом нового учебного года стоимость школьных товаров изменилась неравномерно. Цена на тетради снизилась на 5-15%, в то время как дневники подорожали на 30%. Об этом РИАМО сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

По словам специалиста, в 2026 году подготовка к учебному году окажется дороже, чем в прошлом. Однако цены на некоторые школьные товары снизились благодаря мерам по сдерживанию стоимости.

Эксперт объяснил, что сейчас на рынок канцелярии по-прежнему влияет инфляция. В то же время спрос на школьные товары стал значительно ниже, из-за чего крупные торговые сети и производители пересмотрели ценовую политику.

«Так, тетради в отдельных розничных сетях стали дешевле на 5-15% по сравнению с прошлым годом. Эксперт отмечает, что это стало результатом мер по ограничению торговых наценок. Вместе с тем на маркетплейсах отдельные виды тетрадей, напротив, подорожали на 40-50%, поэтому многое зависит от производителя и качества продукции», — сказано в материале.

При этом сильнее всего подорожали дневники, стоимость которого выросла на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Также примерно на 8,5% выросли цены на шариковые ручки. По словам Исмаилова, одной из причин этому стало введение нового ГОСТа, который вступит в силу с сентября, увеличив себестоимость производства.

Помимо этого, примерно на 5% подорожали чернографитные карандаши, цена на которые существенно различается по регионам. А после резкого скачка предыдущих лет постепенно дорожает офисная бумага, стоимость которой в среднем увеличивается на 8-10%.

В итоге, согласно оценке специалиста, расходы на стандартный набор школьной канцелярии достигнут от 5 до 5,5 тысяч рублей. При этом ближе к началу сентября ожидается традиционное повышение спроса, на фоне которого родителям придется потратить еще на 1-1,5 тысячи рублей больше.

Ранее родителям объяснили, как правильно подготовить ребенка к школе в летние каникулы.