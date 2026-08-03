Экономист раскрыла курс доллара к концу лета на фоне слабеющего рубля

В июле рубль продемонстрировал ослабление позиций по отношению к мировым валютам, однако рано говорить, что появился устойчивый тренд на снижение российской нацвалюты. К концу лета верхняя отметка доллара не должна превысить 82 рублей, рассказала RT экономист, гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Снижение рубля по отношению к доллару составило порядка 0,5%, евро – 1,2% и юаню – 1,15%. В целом это говорит о переходе валютного рынка в баланс, а также усилении влияния внешних факторов и смягчения денежно-кредитной политики. Немаловажную роль играет и сезонный рост спроса на иностранную валюту, объяснила эксперт. Она подчеркнула, что пока тренда на падение рубля нет.

«Высокий уровень процентных ставок по-прежнему поддерживает привлекательность рублевых инструментов среди инвесторов и трейдеров, ― объяснила Проценко. ― Кроме того, восстановление стоимости нефти Urals выше $60 за баррель и рост доходов российских экспортёров способствуют сохранению макроэкономической стабильности».

На начало августа доллару прогнозировали колебания в коридоре от 77 до 82 рублей, и самой высокой отметки в 82 рубля американская валюта может достичь не раньше конца лета, считает экономист. На первую декаду августа она также спрогнозировала стоимость евро от 87,5 до 93 рублей. А цена на юань на этой неделе, по мнению специалиста, будет варьироваться от 11,4 до 12 рублей.

Если не появятся дополнительные внешние факторы, которые окажут давление на российский рынок, то в ближайшие недели обозначенные уровни останутся базовыми на валютном рынке, заключила эксперт.

До этого аналитик, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев сообщил, что в конце июля – начале августа курс доллара будет держаться в пределах от 75 до 80 рублей. Он объяснил, что российский валютный рынок поддерживают налоговые выплаты экспортёров и ключевая ставка, а также заверил, что в начале августа российская валюта не будет демонстрировать резких колебаний, оставаясь с относительно спокойными показателями.

Рубль ранее вошел в число самых сильных валют к доллару в июле.