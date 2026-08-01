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Бизнес

Рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле

Рубль вошел в топ укрепившихся к доллару мировых валют
E. O./Shutterstock/FOTODOM

Российский рубль оказался среди валют, наиболее укрепившихся по отношению к доллару США в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за год курс рубля вырос к американской валюте на 2,48%. Наиболее заметное укрепление продемонстрировало колумбийское песо, которое подорожало к доллару на 33,89%.

В пятерку лидеров также вошли казахстанский тенге (+14,44%), венгерский форинт (+11,24%), израильский шекель (+10,63%) и бразильский реал (+10,16%).
На противоположном конце списка оказалась турецкая лира, ослабевшая к доллару сильнее остальных — на 14,54%. Существенное снижение также показал аргентинский песо, потерявший 11,35% стоимости.

Среди валют, заметно подешевевших по отношению к доллару, также оказались индонезийская рупия (-9,84%), шри-ланкийская рупия (-9,82%) и непальская рупия (-8,11%).

24 июля Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Из пресс-релиза Центробанка следует, что, по его данным, во втором квартале 2026 года экономика страны росла умеренными темпами. Что касается роста цен и повышения инфляционных ожиданий, они были связаны с разовыми факторами.

Ранее Центробанк снизил прогноз роста ВВП РФ.

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