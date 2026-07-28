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Бизнес

Раскрыт прогноз курса доллара на начало августа

Аналитик Соболев спрогнозировал на август курс доллара до 80 рублей
Shutterstock/FOTODOM

В конце июля – начале августа курс доллара будет держаться в пределах от 70 до 80 рублей. Российский валютный рынок поддерживают налоговые выплаты экспортёрами и ключевая ставка, объяснил RT аналитик, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

Он напомнил, что ЦБ продолжает придерживаться курса постепенного смягчения денежно-кредитной политики, на фоне чего на минувшей неделе снизил ключевую ставку до 14% и повысил ее среднегодовую траекторию до 14,5—14,6%.

Давит на рубль в сегодняшних условиях внешняя политика, включая риски введения новых санкций, отметил аналитик.

«При этом на фоне очень комфортных цен на российский экспорт и невысокого спроса на иностранную валюту рубль уверенно сохраняет серьезные факторы поддержки», — подчеркнул Соболев, добавив, что рубль остается востребованным на фоне хорошей доходности для инвесторов.

В целом в начале августа российская валюта не будет демонстрировать резких колебаний, оставаясь с относительно спокойными показателями.

До этого управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев сообщил, что для рубля решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов стало умеренно негативным фактором, но скорее всего не приведет к резкой реакции. Он отметил, что более выраженное ослабление рубля возможно, но только при росте импорта, сокращении экспортной выручки или ухудшении геополитической ситуации.

В ближайшие недели он может находиться в пределах 78–83 рублей за доллар, 89–94 рублей за евро и 11,5–12 рублей за юань, считает эксперт.

Ранее стало известно, что в России увеличат число банкоматов с возможностью снятия иностранной валюты.

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