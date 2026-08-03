В Китае прокомментировали возможность «китайского шока 2.0»

Министерство коммерции Китая прокомментировало опасения западных экономистов по поводу повторения «китайского шока 2.0» бум импорта дешевых товаров китайского производства в конце 1990-х и начале 2000-х . Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на доклад министерства «Позиция Китая по вопросу так называемых избыточных мощностей».

«США и другие западные страны заговорили о так называемом китайском шоке 2.0, ложно обвиняя Китай в том, что его промышленное развитие угрожает монополии западных стран и сужает пространство для развития стран глобального Юга», — говорится в докладе.

В министерстве добавили, что такое утверждение «не подкреплено фактами и совершенно несостоятельно».

Власти КНР уточнили, что на долю Китая приходится 30% мирового экономического роста в последние десять лет, и это делает Пекин важнейшим двигателем мировой экономики.

В Минкоммерции отметили, что современная промышленность Китая развивается за счет инноваций и опирается на углубление реформ.

15 мая председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов говорил, что в основе развития экономики Китая лежит максимальное стимулирование государством частного бизнеса, в том числе в высокотехнологичной сфере.

Он отметил, что за последние 20 лет Китай совершил «колоссальный рывок».

Ранее власти Китая пообещали повысить расходы населения.