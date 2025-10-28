Власти Китая пообещали повысить расходы населения

Правительство КНР планирует увеличить долю потребительских расходов в экономике страны в ближайшие пять лет, пишет агентство «Синьхуа».

Как отмечается, власти страны намерены «значительно повысить норму потребления домохозяйств». Для этого правительство планирует улучшить финансовые услуги для поддержки реального сектора экономики, говорится в сообщении государственного агентства. В перспективе КНР сосредоточится на поддержке ключевых направлений, включая технологические инновации, потребление, малые и микропредприятия, а также внешнюю торговлю, одновременно укрепляя координацию фискальной, денежно-кредитной и промышленной политики.

В то же время китайские власти намерены ввести «экстраординарные меры» для укрепления позиций страны в перспективных секторах, таких как производство полупроводников и высокотехнологичного оборудования. Также эти меры затронут традиционные отрасли, включая горнодобывающую промышленность и морские грузоперевозки, сообщает издание.

Как сообщает «Интерфакс», Пекин может установить конкретную целевую задачу по годовому росту потребления на ближайшие пять лет. Более подробная информация, по информации агентства, может быть представлена в марте следующего года, когда Всекитайское собрание народных представителей утвердит план на следующую пятилетку.

