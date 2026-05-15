Титов объяснил причины успеха экономики Китая

В основе развития экономики Китая лежит максимальное стимулирование государством частного бизнеса, в том числе в высокотехнологичной сфере. Об этом заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что за последние 20 лет Китай совершил «колоссальный рывок».

«По пути экономического развития КНР движется поистине семимильными шагами, и в основе этого прогресса — максимальное стимулирование государством частного бизнеса, прежде всего, в высокотехнологичной сфере», — сказал Титов.

Глава российской части РККДМР подчеркнул, что микрочипы, которые есть во всех электронных устройствах, в Китае создают не государственные компании, а частные. Один из крупнейших в мире технологических концернов Huawei также является частным, добавил он.

В апреле председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявлял, что импортозамещение в РФ зашло в тупик из-за неспособности местных производителей конкурировать с Китаем, предлагающим продукцию по низким ценам.

Ранее власти Китая пообещали повысить расходы населения.