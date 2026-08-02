России разрешили увеличить нефтедобычу в рамках ОПЕК+

Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре на 62 тысячи баррелей в сутки. Это следует из коммюнике ОПЕК.

Государства ОПЕК+ с добровольными ограничениями приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня августа.

Лидеры сделки — Саудовская Аравия и Россия имеют право увеличить добычу нефти в следующем месяце на 62 тыс. баррелей в сутки — до 10,478 млн баррелей в сутки и 9,949 млн баррелей в сутки соответственно.

Следующее заседание представителей стран ОПЕК+ пройдет 6 сентября, следует из сообщения. Также отмечается, что мероприятие будет проводится каждый месяц.

О том, что ОПЕК+ готовится повысить добычу нефти со следующего месяца писало агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе. После сентября участники альянса возьмут паузу, заявили делегат и еще один источник в ОПЕК+. Причина — предстоящие непростые переговоры по новым квотам на следующий год. Сейчас организация оценивает производственные мощности каждого своего участника, чтобы на их основе определить базовые уровни добычи на 2027 год.

Запланированная пауза сохранит действующие с 2022 года сокращения в объеме около 2 млн баррелей в сутки. Они останутся в силе до тех пор, пока группа не решит, как распределить дополнительное предложение между участниками.

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