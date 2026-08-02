Стало известно, какое решение по добыче нефти сегодня примет ОПЕК+

ОПЕК+ на сегодняшнем заседании согласует повышение добычи на 188 тыс. баррелей в сутки с сентября, после чего приостановит наращивание объемов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в альянсе.

Сентябрьское повышение станет финальным этапом отмены ограничений на 1,65 млн баррелей в сутки, введенных еще в 2023 году. Тогда в группу входили Объединенные Арабские Эмираты, но они покинули ОПЕК в мае этого года.

После сентября участники альянса возьмут паузу, заявили делегат и источник в ОПЕК+. Причина — предстоящие непростые переговоры по новым квотам на следующий год. Сейчас организация оценивает производственные мощности каждого своего участника, чтобы на их основе определить базовые уровни добычи на 2027 год.

Запланированная пауза сохранит действующие с 2022 года сокращения в объеме около 2 млн баррелей в сутки. Они останутся в силе до тех пор, пока группа не решит, как распределить дополнительное предложение между участниками. Некоторые страны, в частности Ирак, добиваются увеличения индивидуальных квот, аргументируя это ростом своих производственных возможностей.

Семь ключевых участников сделки — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман — в течение большей части текущего года ежемесячно увеличивали квоты. Однако реальные поставки практически не выросли из-за военных действий в Иране и Украине, которые нарушили экспортную инфраструктуру стран Персидского залива, России и Казахстана.

На предыдущей встрече в июле министры энергетики стран ОПЕК+ уже обсуждали пересмотр параметров сделки на фоне падения цен ниже $70 за баррель впервые за два года. По данным Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть в 2026 году вырос на 1,2 млн баррелей в сутки, что усиливает давление на производителей, пытающихся удержать баланс между ценами и объемами поставок.

Ранее ОАЭ покинули организацию арабских стран-экспортеров нефти.