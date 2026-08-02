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Бизнес

Лихачев сообщил о сокращении числа магазинов в Энергодаре из-за ударов Украины

Лихачев: число работающих торговых точек в Энергодаре сократилось из-за атак ВСУ
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В Энергодаре сократилось число работающих магазинов на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, его цитирует ТАСС.

«В результате атак число работающих торговых точек в Энергодаре сократилось до единиц. Несмотря на постоянную угрозу, предприниматели, водители и сотрудники торговых предприятий ежедневно идут на подвиг и продолжают обеспечивать город продовольствием и товарами первой необходимости», — сказал он.

24 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном артиллерийском обстреле города со стороны ВСУ. Глава региона тогда призвал жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

23 июля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что интенсивность атак ВСУ вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в Энергодаре не снижается.

Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее ВСУ атаковали рынок и магазин в Энергодаре.

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