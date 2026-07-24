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Армия

ВСУ обстреливают Энергодар

Балицкий: ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Энергодара 
Телеграм-канал «Пухов LIVE»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный артиллерийский обстрел города — спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодара. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Идет массированный артиллерийский обстрел города Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал он.

Балицкий призвал жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

23 июля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что интенсивность атак ВСУ вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в Энергодаре не снижается.

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ заявил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС. По его словам, атаки усилились как по самой станции, так и по Энергодару и прилегающим территориям.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.

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