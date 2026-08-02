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Бизнес

На первой канатной дороге между Россией и Китаем достроили основной объект

Xinhua: на канатной дороге между РФ и КНР закончили строить основной объект
Евгений Подольский/РИА Новости

Строительство основного объекта первой трансграничной канатной дороги между китайским Хэйхэ и российским Благовещенском завершено. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление замглавы управляющего комитета Хэйхэского участка Китайской пилотной зоны свободной торговли Чжан Цицзюня.

Ожидается, что канатная дорога, которая строится с 2019 года, будет полностью введена в эксплуатацию до конца текущего года. Ее горизонтальная протяженность составляет около 970 метров, на линии установлены две кабины вместимостью 110 человек каждая.

Максимальная скорость движения составит 12 м/с, поездка в одну сторону будет длиться от 6 до 8 минут. Проектная пропускная способность в одностороннем направлении достигнет 2,6 млн человек в год, что значительно повысит эффективность трансграничных перемещений.

Посетившие стройплощадку корреспонденты Xinhua рассказали, что монтаж опор и пилонов уже завершен, стальные тросы натянуты и соединяют сооружения на обоих берегах пограничной реки Хэйлунцзян (Амур), ширина которой между Хэйхэ и Благовещенском в самом узком месте составляет около 750 м.

Эти города известны как «города-побратимы» и активно взаимодействуют в торгово-экономической и культурной сферах, отметил Чжан Цицзюнь.

После запуска канатной дороги в Хэйхэ сформируется трехуровневая трансграничная транспортная система «мост + паром + канатная дорога». Это будет способствовать скоординированному развитию туризма, логистики, торговли и других отраслей в приграничных районах обеих стран, добавил китайский чиновник.

Ранее стало известно о возможности сохранения безвизового режима РФ с Китаем.

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