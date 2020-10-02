В небе над Амуром: Россию и Китай соединит канатная дорога

Канатную дорогу длиной почти в 1 км решили протянуть между Благовещенском и Хэйхэ, чтобы сделать путь из России в Китай и наоборот — проще, а также привлечь поток туристов. Два этих города были выбраны застройщиками как важнейшие туристические и торговые центры в приграничной транзитной зоне. Расстояние между ними составляет не больше километра, а граница проходит по реке Амур.

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«Китайские туристы традиционно проявляют высокую заинтересованность в посещении России, — цитирует РИА Новости министра экономразвития и внешних связей Амурской области Людмилу Старкову. — Однако привлечение китайских туристов невозможно без создания комфортных условий для пересечения ими границы». По ее словам, строительство канатной дороги создаст необходимые условия, и количество туристов из Китая значительно увеличится.

Власти региона прогнозируют большой пассажиропоток:

к 2024 году границу на канатной дороге пересечет более миллиона человек. Дорога из России в Китай займет всего 6 минут, время ожидания между рейсами составит 12-15 минут.

При этом на российской стороне будут размещены пассажирский терминал, пункт пропуска через границу РФ, магазин беспошлинной торговли и рестораны. Проект будет реализован за счет частных инвестиций и окупится через 10 лет, рассчитывают проектировщики. Он также принесет прибыль туристическим объектам Благовещенска.

Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу — как фуникулер. Над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность составит около 500 человек в час, а в день планируется перевозить до 7 тыс. человек. На данный момент из Благовещенска в Хэйхэ можно попасть на теплоходе, который ходит с интервалом в час. Терминальная станция площадью в 20 тыс. квадратных метров будет включать залы пункта пропуска и торговые площади.

«Это уникальный проект, которому нет аналогов в мире, — считает Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel. —

Сравнить его по туристической привлекательности можно даже с Эйфелевой башней или водопадом под крышей в аэропорту Чанги в Сингапуре.

Таких масштабных, исторических проектов в мире мало, а канатную дорогу между странами и вовсе прокладывают впервые». Особенно впечатляет пропускная способность канатки, отмечает эксперт. Если один самолет перевозит за рейс 250-300 человек, то фуникулер над Амуром за один транзит будет перевозить больше, чем способен самолет. Другие страны впоследствии смогут перенять российский опыт, полагает эксперт.

По мнению Котляр, у российско-китайской канатной дороги есть шанс стать туристической достопримечательностью и увеличить пассажиропоток туристов из Китая в Благовещенск. Однако для Москвы и Санкт-Петербурга это не будет иметь значения, как и для других городов Дальнего Востока, поскольку расстояние между ними слишком велико и может быть преодолено только на самолете. Этот проект будет иметь локальный эффект и в перспективе увеличит пассажиропоток китайских туристов в Россию на 500 тыс.-1 млн туристов, по оценкам экспертов. «В масштабах страны это немного — к нам 25 млн человек приезжает ежегодно, но для Благовещенска это будет заметно, поток увеличится на 30-40%», — прогнозирует Котляр.

При этом Китай сейчас лидирует по количеству туристов, приезжающих в Россию:

только за вторую половину 2019 года оттуда приехали 800 тыс. туристов, большинство из которых направлялись на Дальний Восток.

Это также может быть связано с упрощенной процедурой получения визы, которую сейчас тестируют в этом российском регионе с перспективой распространить ее и на другие области.

«Открытие этой канатки, возможно, планируют приурочить к запуску масштабного проекта электронных виз, — предположила Котляр. — Чтобы можно было сразу оформить визу и купить электронный билет на фуникулер, легко пересечь границу». Такие поездки можно будет совершить за один-два дня и рассматривать как направление для туризма выходного дня. Это упростит и деловые отношения между странами, считает эксперт.

Для российских туристов Китай также является привлекательным направлением для путешествий — среди жителей Дальнего Востока особенной популярностью пользуется остров Хайнань — однако и там хватает проблем с инфраструктурой и транспортом. По словам Майи Котляр, передвижение по Китаю осложнено большими расстояниями и отсутствием удобных авиарейсов и поездов, а также их дороговизной, что становится препятствием для многих туристов. Большинство таких поездок происходит в рамках командировок.

«Китай — это огромная страна, передвижение между городами очень сложное, занимает по 5-8 часов»,

— уточняет Котляр. — Иногда бывает бездорожье, хотя есть и хорошие дороги, но многие города труднодоступны».

Но несмотря на это Китай является одной из трех самых популярных в мире стран среди путешественников и уже не считается экзотикой. Кроме того, в Китае очень популярен внутренний туризм, государство старается развивать транспортную инфраструктуру, чтобы мотивировать местное население больше путешествовать, а значит, тратить деньги — внутри страны. «Китайцы — самые платежеспособные туристы в мире на данный момент, они очень много тратят в поездках на шоппинг и люксовые товары, много поездок совершается с деловыми целями», — поясняет Котляр.

По пути популяризации и развития внутреннего туризма сейчас пошла и Россия, отмечает эксперт. «Государство выделит более 600 млрд рублей на развитие внутреннего туризма до 2025 года, это стало национальной программой, — отметила Котляр. — А россияне распробовали отдых в своей стране и больше не боятся ездить в Сочи и другие популярные города». По ее словам, жилье на период новогодних праздников уже забронировано в большинстве популярных курортов вроде Красной Поляны и Алтая, а также Байкала и Карелии. Туры с выездом за границу, напротив, не пользуются популярностью. «Люди боятся бронировать заграничный отдых», — отметила Котляр. До конца года о возобновлении выездного туризма не может быть и речи, считает эксперт.