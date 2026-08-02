Нефтеперерабатывающий завод в Грузии отказался от российской нефти

В грузинском Кулеви НПЗ переходит с нефти РФ на казахстанскую и ливийскую

Кулевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), находящийся на западе Грузии, отказывается от переработки российской нефти и уже закупает казахстанскую и ливийскую нефть. Это следует из заявления компании Black Sea Petroleum, управляющей терминалом.

«Кулевский нефтеперерабатывающий завод в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе. 3 июля 2026 года между Black Sea Petroleum и международной торговой компанией было заключено соглашение, в рамках которого в период с 20 по 30 августа Кулевский нефтеперерабатывающий завод получит нефть ливийского происхождения», — сказано в заявлении.

Также в компании сообщили, что продолжают тесно сотрудничать с Европейской комиссией и знакомить ее с планом диверсификации.

В конце июля МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», из-за санкций против нефтеперерабатывающего завода в Кулеви. По мнению грузинской стороны, предприятие безосновательно внесено в 21-й антироссийский санкционный пакет. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что «не зафиксировано ни единого факта обхода санкций ЕС против России на территории Грузии».

Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций включил в черный список НПЗ в грузинском порту Кулеви. Запрет вступит в силу 25 января 2027 года. ЕС обещает не задействовать санкции против завода, если к этому времени он откажется от нефти из РФ.

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