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Бизнес

Германия приблизилась к «экономическому возрождению»

Bloomberg: ВВП Германии увеличится на 1,1% в 2027 году
Shutterstock

ВВП Германии (валовой внутренний продукт, т.е. совокупная стоимость произведенных в стране конечных товаров и услуг) вырастет в 2027 году на 1,1%, передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

В статье «Призрачное экономическое возрождение Германии уже на расстоянии вытянутой руки» говорится, что последние данные об объеме производства республики во втором квартале этого года превысили ожидания и позволили специалистам сделать самые оптимистичные прогнозы за последнее время. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру и оборону и затянувшимся реформам.

По прогнозам агентства, в этом году рост ВВП ФРГ может составить 0,9%, а в 2028 — 1,2%.

В июне немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал пакет крупных реформ, направленных на спасение немецкой экономики. Политик заявил, что она перестала быть конкурентоспособной во многих отраслях. По его словам, страна стала слишком дорогой.

Ранее Мерц признал, что его кабмин довел немцев до нервозности и неуверенности.

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