Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

«Накроется медным тазом»: депутат Рады сделал прогноз об экономике Украины

Депутат Рады Разумков: Киев доиграется до того, что экономика Украины сдохнет
Alina Smutko/Reuters

Экономика Украины может «сдохнуть» из-за попыток Киева ввести новые налоги для населения. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.

По просьбе ведущего парламентарий прокомментировал законопроект о введении добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств. Документ предусматривает легализацию доходов граждан от разовых и сезонных подработок, оказания бытовых услуг и продажи продукции собственного производства, что фактически открывает путь к их налогообложению.

Разумков резко раскритиковал инициативу, предположив, что следующим шагом может стать введение налога на воздух, на солнечные лучи, на лунный свет и дожди.

«Они сейчас доиграются, что скоро украинская экономика просто сдохнет», – сказал депутат.

По его мнению, экономику страны ждут тяжелые времена, а действия властей лишь усугубляют ситуацию.

«Они продолжают жить в режиме, предусматривающем, чтобы корова давала больше молока и меньше ела… Скоро это все накроется медным тазом», – добавил Разумков.

22 июля Международный валютный фонд (МВФ) потребовал, чтобы на Украине с 2027 года начали повышать тарифы на свет и газ для населения. Такое требование фонд выдвинул по итогам первой проверки выполнения Киевом требований для получения помощи. Уточняется, что власти Украины до февраля 2027 года должны пересмотреть текущие механизмы субсидирования тарифов на свет и газ.

Ранее в Раде заявили об отчаянии украинского бизнеса из-за проблем с логистикой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!