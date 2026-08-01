«Накроется медным тазом»: депутат Рады сделал прогноз об экономике Украины

Депутат Рады Разумков: Киев доиграется до того, что экономика Украины сдохнет

Экономика Украины может «сдохнуть» из-за попыток Киева ввести новые налоги для населения. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.

По просьбе ведущего парламентарий прокомментировал законопроект о введении добровольного режима льготного налогообложения доходов домохозяйств. Документ предусматривает легализацию доходов граждан от разовых и сезонных подработок, оказания бытовых услуг и продажи продукции собственного производства, что фактически открывает путь к их налогообложению.

Разумков резко раскритиковал инициативу, предположив, что следующим шагом может стать введение налога на воздух, на солнечные лучи, на лунный свет и дожди.

«Они сейчас доиграются, что скоро украинская экономика просто сдохнет», – сказал депутат.

По его мнению, экономику страны ждут тяжелые времена, а действия властей лишь усугубляют ситуацию.

«Они продолжают жить в режиме, предусматривающем, чтобы корова давала больше молока и меньше ела… Скоро это все накроется медным тазом», – добавил Разумков.

22 июля Международный валютный фонд (МВФ) потребовал, чтобы на Украине с 2027 года начали повышать тарифы на свет и газ для населения. Такое требование фонд выдвинул по итогам первой проверки выполнения Киевом требований для получения помощи. Уточняется, что власти Украины до февраля 2027 года должны пересмотреть текущие механизмы субсидирования тарифов на свет и газ.

Ранее в Раде заявили об отчаянии украинского бизнеса из-за проблем с логистикой.