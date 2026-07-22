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Бизнес

МВФ потребовал от Украины поднять тарифы на газ и свет

МВФ требует от Киева повысить тарифы на газ и свет в 2027 году
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) требует, чтобы на Украине с 2027 года начали повышать тарифы на свет и газ для населения. Об этом сообщает «РБК–Украина».

Такое требование фонд выдвинул по итогам первой проверки выполнения Киевом требований для получения помощи. Уточняется, что власти Украины до февраля 2027 года должны пересмотреть текущие механизмы субсидирования тарифов на свет и газ. После этого правительству страны необходимо «создать систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств».

В дальнейшем МВФ настаивает на полном переходе к рыночному ценообразованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства на Украине.

В настоящее время на Украине действует мораторий на повышение цен на коммунальные услуги (газ, теплоснабжение и горячая вода) для граждан страны, введенный Владимиром Зеленским на время военного положения. Однако тарифы в других категориях повышались неоднократно. Так, в Киеве с 15 июля более чем втрое подорожал проезд в общественном транспорте. Позднее стало известно, что в украинской столице хотят почти втрое повысить тарифы на воду.

Ранее «Укрэнерго» предложила поднять цену передачи электроэнергии из-за слабой гривны.

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