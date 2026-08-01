Умер бывший генеральный секретарь ОПЕК

Бывший генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Рене Ортис умер. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X.

«ОПЕК с глубоким прискорбием сообщает о кончине доктора Рене Г. Ортиса, чей вклад в нефтяную промышленность и организацию навсегда останется в памяти», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ОПЕК не стали раскрывать причины смерти экс экс-генсека ОПЕК.

Рене Ортис родился 31 декабря 1941 года в Эквадоре. Он возглавлял секретариат ОПЕК с января 1979 по июнь 1981 года, а до этого руководил маркетинговым отделом национальной нефтяной госкорпорации. Ортис также был постпредом Эквадора при ОПЕК, состоял в Оксфордском энергетическом клубе и дважды занимал пост министра энергетики своей страны.

30 июля стало известно о смерти бывшего премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене. Информацию о смерти политика подтвердил ее сын Вайдотас. Прунскене было 83 года.

Ранее умер создатель метода пластинации Гюнтер фон Хагенс.