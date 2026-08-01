Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

Умер бывший генеральный секретарь ОПЕК

Умер бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис
OPECSecretariat/X

Бывший генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Рене Ортис умер. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X.

«ОПЕК с глубоким прискорбием сообщает о кончине доктора Рене Г. Ортиса, чей вклад в нефтяную промышленность и организацию навсегда останется в памяти», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ОПЕК не стали раскрывать причины смерти экс экс-генсека ОПЕК.

Рене Ортис родился 31 декабря 1941 года в Эквадоре. Он возглавлял секретариат ОПЕК с января 1979 по июнь 1981 года, а до этого руководил маркетинговым отделом национальной нефтяной госкорпорации. Ортис также был постпредом Эквадора при ОПЕК, состоял в Оксфордском энергетическом клубе и дважды занимал пост министра энергетики своей страны.

30 июля стало известно о смерти бывшего премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене. Информацию о смерти политика подтвердил ее сын Вайдотас. Прунскене было 83 года.

Ранее умер создатель метода пластинации Гюнтер фон Хагенс.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!