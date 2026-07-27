Умер организатор скандальных выставок человеческих тел Гюнтер фон Хагенс

В Германии на 82-м году жизни скончался анатом и изобретатель метода пластинации Гюнтер фон Хагенс. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его семью.

По данным издания, ученый скончался 24 июля в клинике Гейдельберга, однако о его смерти стало известно только сейчас. До этого он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. В последние годы анатом страдал болезнью Паркинсона.

Гюнтер фон Хагенс вошел в историю медицины как создатель метода пластинации — технологии консервации биологических тканей, разработанной в 1977 году в Гейдельбергском университете. Метод, позволяющий сохранять биологические препараты практически неограниченное время, произвел революцию в преподавании анатомии.

Мировую известность ученому принесли передвижные выставки «Миры тела» (Körperwelten), на которых демонстрировались пластинированные человеческие тела и органы. По данным компании фон Хагенса, экспозиции посетили более 58 миллионов человек по всему миру. Проект неоднократно становился предметом общественных дискуссий об этичности показа частей человеческих тел.

Супруга ученого Ангелина Уолли заявила, что целью фон Хагенса никогда не было стремление к сенсациям — он хотел помочь людям лучше понимать устройство своих тел и внимательнее относиться к собственному здоровью.

Еще при жизни ученый неоднократно говорил, что после смерти хотел бы сам пройти процедуру пластинации. Семья намерена исполнить его последнюю волю. Решение о том, будет ли его тело представлено на выставке и где именно, пока не принято.

В 2021 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал проверить выставку «Мир тела» и ее организаторов. По мнению некоторых общественников, мероприятие выражало «явное неуважение к обществу» и могла быть расценена как «оскорбление религиозных чувств верующих».

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