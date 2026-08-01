Единственной АЭС Венгрии грозит остановка из-за рекордного обмеления Дуная

Единственную в Венгрии атомная электростанция «Пакш» могут полностью остановить в связи с рекордным понижением уровня реки Дунай. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в видеообращении, опубликованном в его Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уровень воды в Дунае снизился еще больше, поэтому инженеры АЭС «Пакш» провели очередное отключение вечером и рано утром... Ожидается, что полное отключение может произойти раньше, даже в эти выходные», — сказал он.

Как сообщает венгерский портал Portfolio, за последние несколько часов уровень воды в Дунае снизился настолько, что пришлось продолжать снизить мощность АЭС до 480 мегаватт по сравнению с обычными 2000 мегаваттами. Критическое падение уровня воды в реке усложняет процесс охлаждения реакторов станции.

По информации местных СМИ, на Венгрию обрушилась жара в 40 градусов, на следующей неделе по всей стране можно ожидать температуру около 40 °С, и в настоящее время в бассейне рек Дунай и Тиса существенных осадков не ожидается.

Ранее в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике.