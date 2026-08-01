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Бизнес

В Совфеде опровергли слухи о слежке через цифровой рубль

Сенатор Шейкин: цифровой рубль не является инструментом слежки
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Цифровой рубль не является инструментом слежки за гражданами, он создан для удобства людей и безопасности денег. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Он отметил, что цифровой рубль — это новая форма рубля для хранения денежных средств. Шейкин добавил, что среди граждан есть опасения, которые распространяют в интернете, о том, что цифровой рубль нужен для контроля и слежки.

«Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан», — сказал сенатор.

С 1 сентября в России начнется масштабное внедрение цифрового рубля. Как объяснила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова, цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Средства хранятся не на банковском счете, а в специальном цифровом кошельке на платформе регулятора.

По словам аналитика, главное отличие цифрового рубля от СБП заключается в том, где хранятся деньги и как устроена система расчетов. СБП — это лишь канал проведения платежа. Цифровой рубль представляет собой самостоятельную форму денег. В перспективе банки смогут открывать кошельки цифрового рубля на собственном балансе, а затем предлагать клиентам кредиты и депозиты в этой форме. Однако резких изменений для пользователей не будет — банковские карты, переводы через СБП и наличные продолжат работать, пользоваться цифровым рублем можно будет исключительно по желанию, добавила Солдатенкова.

Ранее экономисты оценили эффект цифрового рубля для бюджета.

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