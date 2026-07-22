Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Эксперт рассказала, как изменится жизнь россиян с появлением цифрового рубля

Эксперт Солдатенкова: резких изменений из-за внедрения цифрового рубля не будет
Vladimir Baranov/Global Look Press

С 1 сентября в России начнется масштабное внедрение цифрового рубля. Как новое внедрение повлияет на россиян, «Газете.Ru» рассказала Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

«Несмотря на внешнее сходство, цифровой рубль и СБП работают по-разному. СБП — это способ перевода безналичных денег между банковскими счетами. Даже при оплате по QR-коду средства списываются с банковского счета и проходят через платежную инфраструктуру банков», — объяснила она.

Цифровой рубль устроен иначе. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, а средства хранятся не на банковском счете, а в специальном цифровом кошельке на платформе регулятора. Он полностью эквивалентен привычным деньгам: один к одному.

«Ключевое различие заключается в том, где хранятся деньги и как устроена сама система расчетов. В обоих случаях можно будет оплачивать покупки через QR-код или переводить средства без банковской карты. Однако если СБП — это лишь канал проведения платежа, то цифровой рубль представляет собой самостоятельную форму денег», — подчеркнула специалист.

Поэтому возможности цифрового рубля не ограничиваются расчетами. Обсуждается возможность, при которой банки смогут открывать кошельки цифрового рубля на собственном балансе, а в перспективе предлагать клиентам кредиты и депозиты в этой форме. Такой эксперимент может стартовать ближе к 2029 году и стать следующим этапом развития новой финансовой инфраструктуры. В отличие от СБП, которая остается платежным сервисом, цифровой рубль со временем может стать основой для появления новых банковских продуктов и финансовых сервисов.

«Резких изменений для пользователей не будет. На первом этапе эта форма денег будет использоваться прежде всего для переводов и отдельных категорий платежей. Банковские карты, переводы через СБП и наличные продолжат работать в привычном режиме, а пользоваться цифровым рублем можно будет исключительно по желанию», — рассказала она.

В перспективе финансовые инструменты, вероятнее всего, не будут конкурировать между собой, а займут разные ниши. Система быстрых платежей останется удобным способом перевода средств между банковскими счетами, тогда как цифровой рубль будет постепенно развиваться как отдельная форма национальной валюты с более широкими сценариями использования. Скорость его распространения будет зависеть от появления практических преимуществ для пользователей и бизнеса.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!