Эксперт рассказала, как изменится жизнь россиян с появлением цифрового рубля

С 1 сентября в России начнется масштабное внедрение цифрового рубля. Как новое внедрение повлияет на россиян, «Газете.Ru» рассказала Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

«Несмотря на внешнее сходство, цифровой рубль и СБП работают по-разному. СБП — это способ перевода безналичных денег между банковскими счетами. Даже при оплате по QR-коду средства списываются с банковского счета и проходят через платежную инфраструктуру банков», — объяснила она.

Цифровой рубль устроен иначе. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, а средства хранятся не на банковском счете, а в специальном цифровом кошельке на платформе регулятора. Он полностью эквивалентен привычным деньгам: один к одному.

«Ключевое различие заключается в том, где хранятся деньги и как устроена сама система расчетов. В обоих случаях можно будет оплачивать покупки через QR-код или переводить средства без банковской карты. Однако если СБП — это лишь канал проведения платежа, то цифровой рубль представляет собой самостоятельную форму денег», — подчеркнула специалист.

Поэтому возможности цифрового рубля не ограничиваются расчетами. Обсуждается возможность, при которой банки смогут открывать кошельки цифрового рубля на собственном балансе, а в перспективе предлагать клиентам кредиты и депозиты в этой форме. Такой эксперимент может стартовать ближе к 2029 году и стать следующим этапом развития новой финансовой инфраструктуры. В отличие от СБП, которая остается платежным сервисом, цифровой рубль со временем может стать основой для появления новых банковских продуктов и финансовых сервисов.

«Резких изменений для пользователей не будет. На первом этапе эта форма денег будет использоваться прежде всего для переводов и отдельных категорий платежей. Банковские карты, переводы через СБП и наличные продолжат работать в привычном режиме, а пользоваться цифровым рублем можно будет исключительно по желанию», — рассказала она.

В перспективе финансовые инструменты, вероятнее всего, не будут конкурировать между собой, а займут разные ниши. Система быстрых платежей останется удобным способом перевода средств между банковскими счетами, тогда как цифровой рубль будет постепенно развиваться как отдельная форма национальной валюты с более широкими сценариями использования. Скорость его распространения будет зависеть от появления практических преимуществ для пользователей и бизнеса.

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