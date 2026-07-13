Экономисты оценили эффект цифрового рубля для бюджета

«Ведомости»: цифровой рубль может принести экономике до 423 млрд рублей в год

Потенциальный экономический эффект от широкого внедрения цифрового рубля в России может достигать 423 млрд рублей в год. К такому выводу пришли экономисты Центрального университета, исследование которых изучили «Ведомости».

Согласно исследованию, наибольшую выгоду может получить реальный сектор экономики — до 348 млрд рублей ежегодно. Такой эффект, по оценке авторов, возможен за счет сокращения транзакционных издержек, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сделок и развития трансграничных расчетов.

Еще до 75 млрд рублей в год может дополнительно получить банковский сектор благодаря созданию новых продуктов и сервисов на базе цифрового рубля. Речь идет о решениях для корпоративного казначейства, смарт-контрактах, интеграции с учетными системами компаний, а также сервисах для международных расчетов.

Как отмечается в исследовании, максимальный экономический эффект может быть связан с развитием трансграничных расчетов — до 130 млрд рублей ежегодно. Еще до 128 млрд рублей способно обеспечить снижение стоимости платежей и переводов, до 100 млрд рублей — повышение эффективности управления ликвидностью, а автоматизация сделок с использованием смарт-контрактов — до 65 млрд рублей в год.

Авторы исследования подчеркивают, что приведенные оценки не являются прогнозом темпов распространения цифрового рубля и не учитывают единовременные затраты на его внедрение.

Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты. Банк России проводит пилотный проект с использованием цифровых рублей с 15 августа 2023 года. Массовое внедрение цифрового рубля первоначально планировалось начать в июле 2025 года, однако впоследствии регулятор перенес запуск на 1 сентября 2026 года. Кроме того, в ЦБ ранее сообщали, что эксперимент по открытию цифровых кошельков на балансах банков планируется начать ближе к 2029 году.

Ранее Набиуллина рассказала об обсуждении кошельков для цифровых рублей с банками.