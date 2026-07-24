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Бизнес

Центробанк снизил прогноз роста ВВП РФ

Центробанк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году до 0-1%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Банк России снизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году до 0-1%. Об этом говорится в заявлении регулятора.

В ЦБ РФ рассказали, что за последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску.

«Это в том числе может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0-1,0%. Прогноз на 2027-2028 годы не изменился», — говорится в заявлении.

В июле аналитики пересмотрели в сторону снижения прогноз роста ВВП России: на 2026 год — до 0,6% и на 2027-й — до 1,3%.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что российская экономика успешно справляется с вызовами и ограничениями.

Он подтвердил свои слова тем, что инфляция в стране снижается, а безработица остается на минимальном уровне. Глава МЭР обратил внимание, что в стране продвигаются крупные проекты — в инфраструктуре, отраслях экономики, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.

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