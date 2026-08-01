Центробанк РФ зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках в третьей декаде июля 2026 года увеличилась до 12,85% годовых. Об этом сообщает Центральный банк России.

Для сравнения, в первой декаде июля показатель составлял 12,79% годовых, а во второй — 12,83% годовых.

В мониторинг регулятора входят ставки по вкладам в крупнейших кредитных организациях страны, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, МКБ, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При расчете учитываются максимальные ставки по депозитам, которые доступны широкому кругу клиентов без выполнения дополнительных условий. Банк России не принимает во внимание вклады с капитализацией процентов, а также предложения, предусматривающие покупку инвестиционных продуктов, открытие инвестиционных счетов или оформление программ страхования жизни.

Кроме того, в расчет не включаются депозиты, в которых на разных этапах срока действия предусмотрены разные процентные ставки.

По прогнозам экономистов, ставки по вкладам быстро отреагируют на решение ЦБ о снижении кредитной ставки и снизятся на 0,3–0,5 процентных пункта в ближайшее время. В то же время кредиты будут дешеветь медленнее, и заемщикам стоит рассчитывать на более-менее ощутимое снижение ставок лишь во второй половине 2026 года. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ может принять дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать нельготную ипотеку.