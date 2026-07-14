Россияне стали чаще брать нельготную ипотеку

Спрос на рыночные ипотечные программы на покупку новостроек вырос на 15,5%, и эта тенденция продолжится в 2027 году, если не произойдет резких изменений ключевой ставки. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, снижение ключевой ставки постепенно сделает рыночную ипотеку доступнее. Однако для восстановления спроса на новостройки необходимо сокращение ценового разрыва со вторичным жильем, сказала Решетникова. Экономический смысл покупки на этапе строительства появится, если готовые квартиры снова будут стоить дороже новых с учетом ожидания сдачи дома, рисков и расходов на ремонт, считает эксперт.

«Количество ипотечных сделок с новостройками будет сокращаться. Причины этого – переход от массовых льготных программ к адресным, переориентация покупателей на готовое жилье, сокращение ввода новых объектов и сохраняющийся разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках.

По сравнению с активным январем спрос на первичном рынке снизился на 53,7% и оказался самым слабым с начала года. Это произошло даже несмотря на то, что ожидавшиеся изменения семейной ипотеки с 1 июля не состоялись», — отметила Решетникова.

По ее словам, поддержать рынок может и снижение доходности банковских вкладов. В этом случае часть накоплений россиян вернется в недвижимость, которую многие по-прежнему считают способом сохранить деньги от инфляции, сказала Решетникова.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в настоящее время средняя ставка по рыночной ипотеке на покупку новостроек достигает 18,71%. В топ-20 банках подняли ставки на 0,01–0,03 процентного пункта за последнюю неделю.

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