В ЦБ РФ заявили о росте количества жалоб россиян на банки

Россияне в первом полугодии стали чаще жаловаться на отказ в проведении банковских операций и ограничения в использовании счета. Об этом сообщил Банк России в отчете о взаимодействии с обращениями.

«В отношении кредитных организаций число жалоб снизилось по большинству основных категорий, в частности, по ипотечному кредитованию, кибермошенничеству и социальному инжинирингу. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операций, ограничением использования счета», — говорится в документе.

В регуляторе уточнили, что в январе – июне 2026 года количество жалоб, поступивших в отношении кредитных организаций, выросло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 114,2 тысячи.

До этого сообщалось, что в случае блокировки карты банком при попытке снять деньги, клиенту нужно сразу связаться с кредитной организацией и подтвердить, что операцию проводит именно он. Пока идет проверка, получить наличные обычно можно в кассе банка по паспорту.

Банк может ограничить выдачу наличных, если операция показалась нетипичной. Поводом могут стать необычная сумма или время снятия, новый банкомат, несколько неверных вводов ПИН-кода, получение крупного перевода перед операцией или сведения о возможных действиях мошенников.

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