Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Автомобили

ЦБ обновил рейтинг страховщиков по жалобам на ОСАГО

Банк России обновил ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО за 2025 год
Григорий Сысоев/РИА Новости

Центральный банк России обновил ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО за 2025 год. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«В ренкинге теперь учитываются не только обоснованные жалобы, направленные регулятору, но и жалобы граждан, которые полностью или частично удовлетворил финансовый уполномоченный», — заявил регулятор.

В ЦБ добавили, что подобный подход позволит россиянам более комплексно оценивать страховые компании. Их место в ренкинге будет зависеть от числа жалоб на каждые 10 тыс. договоров ОСАГО. При этом страховщиков поделили на две категории — компании, заключившие более 3 млн договоров, и организации, которые еще не достигли таких результатов.

В регуляторе отметили, что в ренкинге не учитывались страховщики, на которых подали только одну обоснованную жалобу. Также в перечень не попали компании, чья клиентская база слишком мала.

30 июня ЦБ установил новые правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при определении средней стоимости запчасти не учитываются скидки и цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Также страховщиков обяжут включать в ремонт затраты на одноразовые компоненты — уплотнители, наклейки и так далее.

Ранее эксперт объяснил изменение расчетов на ремонт по ОСАГО с 11 июля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!