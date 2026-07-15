ЦБ обновил рейтинг страховщиков по жалобам на ОСАГО

Центральный банк России обновил ренкинг страховщиков по жалобам на ОСАГО за 2025 год. Об этом сообщили на сайте регулятора.
«В ренкинге теперь учитываются не только обоснованные жалобы, направленные регулятору, но и жалобы граждан, которые полностью или частично удовлетворил финансовый уполномоченный», — заявил регулятор.
В ЦБ добавили, что подобный подход позволит россиянам более комплексно оценивать страховые компании. Их место в ренкинге будет зависеть от числа жалоб на каждые 10 тыс. договоров ОСАГО. При этом страховщиков поделили на две категории — компании, заключившие более 3 млн договоров, и организации, которые еще не достигли таких результатов.
В регуляторе отметили, что в ренкинге не учитывались страховщики, на которых подали только одну обоснованную жалобу. Также в перечень не попали компании, чья клиентская база слишком мала.
30 июня ЦБ установил новые правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь при определении средней стоимости запчасти не учитываются скидки и цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Также страховщиков обяжут включать в ремонт затраты на одноразовые компоненты — уплотнители, наклейки и так далее.
Ранее эксперт объяснил изменение расчетов на ремонт по ОСАГО с 11 июля.