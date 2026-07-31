Стало известно, какое место Россия занимает по добыче осетровых

Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб, уступив лишь Китаю и Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Организация публикует данные с временным лагом, поэтому информация предоставлена за 2024 год. Первое место по данному показателю занял Китай, где добыча этого вида рыб составила 162,6 тысячи тонн.

Второе место досталось Армении — 6,9 тысячи тонн. Замкнула тройку лидеров Россия с результатом в 6,3 тысячи тонн.

Кроме того, в 2024 году добыча осетровых превысила отметку в тысячу тонн еще в четырех государствах: Иран (6,04 тысячи тонн), Вьетнам (4,1 тысячи тонн), Польша (1,3 тысячи тонн) и Италия (1,2 тысячи тонн).

До этого сообщалось, что общий долг российских компаний в сфере рыболовства и переработки рыбы по итогам первых трех месяцев года составил 1,1 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем задолженности увеличился на 7%.

Ранее в Росрыболовстве рассказали, хватит ли россиянам икры в 2026 году.