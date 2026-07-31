Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

Стало известно, какое место Россия занимает по добыче осетровых

ФАО: Россия занимает третье место в мире по добыче осетровых
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия заняла третье место в мире по добыче осетровых рыб, уступив лишь Китаю и Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Организация публикует данные с временным лагом, поэтому информация предоставлена за 2024 год. Первое место по данному показателю занял Китай, где добыча этого вида рыб составила 162,6 тысячи тонн.

Второе место досталось Армении — 6,9 тысячи тонн. Замкнула тройку лидеров Россия с результатом в 6,3 тысячи тонн.

Кроме того, в 2024 году добыча осетровых превысила отметку в тысячу тонн еще в четырех государствах: Иран (6,04 тысячи тонн), Вьетнам (4,1 тысячи тонн), Польша (1,3 тысячи тонн) и Италия (1,2 тысячи тонн).

До этого сообщалось, что общий долг российских компаний в сфере рыболовства и переработки рыбы по итогам первых трех месяцев года составил 1,1 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем задолженности увеличился на 7%.

Ранее в Росрыболовстве рассказали, хватит ли россиянам икры в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Нишевый» — претендент на слово года. Как бунт против трендов стал трендом и проник в повседневную речь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!