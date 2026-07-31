Путин призвал РЖД не забывать горняков в Кемеровской области

Президент России Владимир Путин поручил компании «Российские железные дороги» (РЖД) не забывать горняков и выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости.

31 июля глава государства провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, в ходе которой глава компании сообщил, что она четко выполняет поручение президента по соглашению о вывозе угля из Кемерово.

«Не забывайте горняков. Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятно», — сказал Путин.

В октябре прошлого года глава государства в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе. Путин подчеркнул, что угольная отрасль должна повышать эффективность и конкурентоспособность.

22 июля президент России на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. По словам Путина, в первом полугодии 2026 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года.

Ранее Путин поручил кабмину проработать предложение о продлении бюджетных кредитов.