Путин поручил оказать регионам России дополнительную поддержку

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что в первом полугодии 2026 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года.

«Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов федерации», — заявил президент.

По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и продолжить реализацию программ развития на местах.

До этого правительство России приняло решение списать задолженность на сумму около 28 млрд рублей для 15 регионов страны в рамках программы поддержки, начатой Путиным. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эта мера должна уменьшить финансовую нагрузку на регионы. Ожидается, что освободившиеся средства будут направлены на улучшение инфраструктуры, на жилищно-коммунальное хозяйство, на переселение людей из аварийного в нормальное жилье, а также на закупку общественного транспорта.

Ранее некоторые регионы РФ приоритетно решили поддержать топливом.