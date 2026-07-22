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Бизнес

Путин поручил оказать регионам России дополнительную поддержку

Путин: нужно обеспечить дополнительную поддержку бюджетов регионов России
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что в первом полугодии 2026 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года.

«Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов федерации», — заявил президент.

По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и продолжить реализацию программ развития на местах.

До этого правительство России приняло решение списать задолженность на сумму около 28 млрд рублей для 15 регионов страны в рамках программы поддержки, начатой Путиным. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эта мера должна уменьшить финансовую нагрузку на регионы. Ожидается, что освободившиеся средства будут направлены на улучшение инфраструктуры, на жилищно-коммунальное хозяйство, на переселение людей из аварийного в нормальное жилье, а также на закупку общественного транспорта.

Ранее некоторые регионы РФ приоритетно решили поддержать топливом.

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