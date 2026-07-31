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Бизнес

«Жилье арестуют»: назван тревожный сигнал при покупке квартиры

Нотариус Фрик: частая смена владельцев покупаемой квартиры – тревожный сигнал
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

При покупке квартиры важно проверять предыдущих владельцев, так как есть риск, что с объектом есть какие-то проблемы и впоследствии либо экс-собственники, либо их наследники обратятся в суд. В первую очередь при проверке истории должна насторожить частая смена владельцев за короткий срок – это признак мошенничества, предупредила в беседе с RT нотариус Ольга Фрик.

Она пояснила, что проследить все цепочки сделок можно с помощью нотариуса, а также документов, на основании которых квартира передавалась от одного владельца к другому.

«Ещё одна возможная проблема — отсутствие согласия жены или мужа одного из бывших владельцев, — добавила Фрик. — Если участники ограничиваются походом в МФЦ, отсутствие нужного согласия не станет стоп-фактором для подписания договора».

Специалист предупредила, что в ЕГРН может появиться отметка об отсутствии согласии супруга на сделку. В таких случаях он может потребовать отмены договора. Проблемы могут появиться и на этапе продажи квартиры – собственника могут обязать получить разрешение супруга предыдущего владельца, которого придется разыскивать.

Еще одна причина проверить историю владельцев квартиры – это риск нарваться на собственников, которые ранее приобретали недвижимость за маткапитал, а при ее продаже не обеспечили долю для каждого члена семьи, как этого требует закон. Это может втянуть нового владельца в долгие судебные разбирательства, причем жилье в этом случае арестуют, заключила нотариус.

До этого нотариус Москвы Борис Иванов предупредил, что сделки с недвижимостью, в которых одна из сторон выступает человек с доверенностью, считаются достаточно рискованными. Проверять в таких случаях на дееспособность следует как владельца имущества, так и человека, который действует от его лица, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как не потерять квартиру при покупке жилья с маткапиталом.

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