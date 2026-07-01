Россиянам объяснили, как не потерять квартиру при покупке жилья с маткапиталом

Покупателям жилья, которое когда-либо приобреталось с использованием материнского капитала, стоит особенно внимательно проверять документы. Если детям не были выделены положенные по закону доли, сделку впоследствии могут оспорить. Об этом «Газете.Ru» рассказала антикризисный менеджер, частнопрактикующий юрист Анастасия Кошкина.

«Если родители использовали материнский капитал при покупке квартиры или для погашения ипотеки, они обязаны оформить доли на детей. Если этого не произошло, возникает риск, что сделку впоследствии оспорят в интересах несовершеннолетних. Проблема в том, что продавцы не всегда сообщают об использовании маткапитала. В некоторых случаях это невозможно определить даже по договору купли-продажи, если средства направлялись на погашение ипотечного кредита», — предупредила Кошкина.

Чтобы снизить риски, юрист рекомендовала запросить у продавца документы, подтверждающие использование или неиспользование материнского капитала, проверить историю перехода права собственности, убедиться, что доли детям действительно оформлены, а при покупке ипотечной квартиры обратить внимание на справку банка о погашении кредита. По словам юриста, все документы нужно проверять особенно тщательно, и не стоит полагаться только на слова продавца.

Кошкина также посоветовала не экономить на юридической проверке объекта, а при необходимости оформлять титульное страхование, которое поможет компенсировать убытки, если сделку признают недействительной.

По словам юриста, использование материнского капитала само по себе не делает покупку квартиры опасной. Однако такие сделки требуют более глубокой проверки, поскольку ошибки при оформлении прав детей могут привести к длительным судебным спорам, заключила юрист.

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