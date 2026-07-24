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Бизнес

Россиянам назвали один из самых опасных видов сделок с жильем

Нотариус Иванов назвал рискованными сделки с жильем через посредника
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Сделки с недвижимостью, в которых одна из сторон выступает человек с доверенностью, считаются достаточно рискованными. Проверять в таких случаях на дееспособность следует как владельца имущества, так и человека, который действует от его лица, предупредил в беседе с RT нотариус Москвы Борис Иванов.

Важно, чтобы представитель предоставил покупателю нотариально заверенную доверенность. После этого важно оценить состояние человека, его способность принимать решения, а при малейших сомнениях провести дополнительную проверку, отметил специалист. Он подчеркнул, что большое значение имеет состояние доверителя именно на момент сделки, которая может произойти позднее, а также самого поверенного.

«Он может находиться под давлением третьих лиц, быть не в себе или заблуждаться, — пояснил Иванов. — Поэтому, когда от имени продавца действует представитель по доверенности, покупателям стоит беспокоиться о текущей дееспособности и первого, и второго».

Эксперт отметил, что нотариус должен убедиться в отсутствии судебных решений о признании недееспособности владельца жилья и его поверенного, а также проверить, понимает ли представитель суть сделки.

Среди прочих рисков специалист отметил вероятность использования поддельной доверенности или случаев, когда срок ее действия на момент сделки истек. Важно учитывать, что доверитель вправе отозвать документ или стать банкротом уже после его оформления. Все эти факторы делают сделки с доверенными крайне рискованными, поэтому лучше их избегать, контактируя непосредственно с собственником, заключил Иванов.

До этого вице-президент ГК «Гранель» по продажам Элина Ханнанова рассказала «Газете.Ru», что две трети россиян не разрешили бы родственникам самостоятельно совершать сделку с недвижимостью. Главным страхом при этом стали не мошенники, а ошибки в документах. Сделка с недвижимостью сегодня воспринимается как зона высокой ответственности, где цена ошибки может быть выше, чем риск мошенничества, подчеркнула эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как не потерять квартиру при покупке жилья с маткапиталом.

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