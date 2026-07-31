Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом про зомби

Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с фильмом «Война миров Z»

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом про зомби «Война миров Z».

По словам Маска, бюджет Испании целиком будет уничтожен нелегальными мигрантами, а неконтролируемая миграция похожа на фильм «Война миров Z».

«Если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно для 7 миллиардов человек», — отметил предприниматель.

30 июля СМИ сообщили, что около 20 тысяч мигрантов могли попасть в автономный испанский город Сеута, расположенный на севере Африки.

Как пишут авторы публикации, мигранты не встретили сопротивления со стороны сил безопасности Марокко.

Отмечается, что только за последнюю неделю 1,5 тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, другие пришли из Марокко пешком.

Испанские власти приняли решение задействовать военных для обеспечения безопасности в автономном городе.

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.