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Бизнес

В специальных экономических зонах России хотят ужесточить контроль за налогами

«Известия»: власти решили ужесточить контроль за налоговыми льготами
Shutterstock

Министерство финансов России планирует повысить прозрачность предоставления налоговых льгот, для этого были подготовлены изменения в проект постановления правительства. Об этом сообщает газета «Известия».

Изменения предполагают, что резиденты территорий опережающего развития и особых экономических зон будут использовать специальное программное обеспечение АИС «Налог-3», а отчетность необходимо предоставлять до единого срока подачи — до 30 декабря. Программа является единой централизованной автоматизированной системой Федеральной налоговой службы.

По словам экономиста, партнера коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмеда Юсупова, обязательное подключение к системе даст надзорным органам доступ к информации компаний в режиме реального времени, а не только на основании уже поданных деклараций.

«При этом нынешнее ужесточение может быть связано и с тем, что ранее власти пообещали больше не поднимать налоги для того, чтобы создать условия роста доходов», — говорится в публикации.

До этого власти Киргизии приняли решение временно обнулить налоги для представителей швейной отрасли и продавцов, работающих на международных маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне с 2027 года станут автоматически получать налоговые льготы.

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