Глава Карелии рассказал, что будет с Олонецким молочным комбинатом

Коллектив Олонецкого молочного комбината в Карелии продолжит работу в полном составе без сокращений. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков на встрече с сотрудниками предприятия, сообщает «Газета Карелии».

Комбинат, 100% акций которого принадлежат Росимуществу, проходит этап перевода в региональную собственность. Глава республики назвал главной задачей этого процесса сохранение производства с ростом зарплат при полном соблюдении условий труда.

«Главная задача сегодня — экономическая: чтобы комбинат продолжал работу и развивался, на предприятии росла зарплата, соблюдались условия труда — за счет грамотных управленческих решений, снижения производственных затрат», — заявил Парфенчиков.

Он поблагодарил местные совхозы за то, что они продолжали поставлять молоко на завод, несмотря на накопленные им долги.

Глава региона отметил, что проблема возникла из-за поставок сырья в частную компанию в убыток государственным хозяйствам и ухода выручки от продажи продукции комбината за пределы Олонца.

Новым гендиректором ОМК назначен родившийся в Олонце Сергей Седлецкий, который до этого возглавлял министерство имущественных и земельных отношений Карелии и центр «Мой бизнес».

Акции АО «Олонецкий молочный комбинат» были обращены в доход государства по решению суда на основании выявленных ФНС фактов дробления бизнеса ради уклонения от уплаты налогов и страховых взносов. В июне карельский арбитраж рассматривал дело о банкротстве ОМК по заявлению одного из кредиторов, но производство было прекращено в связи с погашением задолженности.

Ранее Россельхознадзор запретил поставку одного продукта из Белоруссии.