Банк России обошел все центробанки мира по объемам продажи золота

Банк России во втором квартале стал крупнейшим среди мировых центробанков продавцом золота. Это следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council).
Центробанк РФ сократил запасы золота на 22 тонны и стал его крупнейшим продавцом за отчетный период. Следом идет Центральный банк Турции, сокративший свой резерв на 4 тонны. А запасы ЦБ Германии снизились на 1 тонну.
Лидером по закупкам золота стала Польша — 51 тонна. На втором месте Китай — 33 тонны. В списке также Узбекистан, Казахстан, Иордания и Чехия.
Из отчета следует, что во втором квартале 2026 года центробанки нарастили закупки золота до рекордных для этого периода 289 тонн. При этом общий годовой объем покупок, вероятно, окажется ниже прошлогоднего из-за слабого старта, отметило агентство Bloomberg.
C начала войны США и Израиля с Ираном золото потеряло около 25% стоимости, поскольку рост цен на энергоносители усилил инфляционные опасения и снизил ожидания смягчения денежно-кредитной политики. После январского ценового рекорда, достигнутого из-за опасений по поводу ужесточения ДКП, к концу июня золото стало стоить около $4000 за унцию.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области могут добыть рекордное количество золота.