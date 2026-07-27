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Бизнес

В Магаданской области могут добыть рекордное количество золота

Губернатор Носов: Колыма способна превзойти прошлогодний рекорд по добыче золота
Flinders University

В Магаданской области в этом году может быть добыто рекордное количество золота. Об этом губернатор региона Сергей Носов рассказал ТАСС.

Он выразил надежду, что в 2026 году будет превзойден показатель прошлого года в 55,1 тонны, который стал лучшим за последние 80 лет. Носов подчеркнул, что ресурсы Колымы позволяют добывать до 60 тонн золота в год. Он отметил, что золотодобывающие предприятия Магаданской области имеют резервы и могут подтянуться, справившись с техническими проблемами, о которых власти детально знают.

При этом, подчеркнул губернатор, и при промышленных объемах добычи необходима удача. По его словам, сложно представить добычу золота «без фарта».

2 июня глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в 2026 году Россия планирует нарастить добычу драгоценных металлов. Так, добыча золота может вырасти на 3%, серебра — на 7%, а платиноидов — на 0,75%,

Ранее был назван самый подорожавший за 25 лет металл.

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