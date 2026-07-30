В Болгарии признали две компании «Лукойла» объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии объявило две компании группы «Лукойл» объектами, связанными с нацбезопасностью, чтобы сохранить госконтроль над ключевыми топливными операциями и предотвратить возможные сбои на энергетическом рынке. Об этом сообщает Novinite.com.

Вице-премьер и министр экономики, инвестиций и промышленности Александр Пулев заявил, что совет министров принял это решение на закрытом заседании.

Под действие постановления попали компании «Лукойл Авиэйшн Болгария» и «Лукойл Болгария Бункер», отвечающие за поставки авиационного и морского топлива. Мера является частью антикризисного плана, направленного на обеспечение оперативного контроля над деятельностью «Лукойла» в Болгарии и снижение рисков для работы Бургасского нефтеперерабатывающего завода и внутреннего топливного рынка.

«Правительство уважает частную собственность и частные интересы, но руководствуется исключительно и в первую очередь интересами болгарских граждан, домохозяйств и потребителей», — заявил Пулев.

Он добавил, что Болгария продолжит осуществлять операционный контроль над «Лукойл Болгария» через механизм специального коммерческого управляющего при условии соблюдения всех санкционных режимов.

По словам Пулева, с момента введения санкционных ограничений Бургасский завод не перерабатывал российскую нефть и работал с поставщиками, не находящимися под санкциями.

«Мы ни дня, ни часа не нарушали закон. Ни одной молекулы российской нефти не было переработано на «Лукойл Болгария»», — заявил министр.

Он добавил, что Болгария подала официальный запрос британским властям о продлении действия лицензии на исключение из введенных ими санкций. Действующие послабления истекают 13 августа.

Ранее парламент Болгарии аплодисментами встретил идею премьера наложить вето на санкции ЕС.