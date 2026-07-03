Парламент Болгарии аплодисментами встретил идею премьера наложить вето на санкции ЕС

Премьер Болгарии Радев заявил о готовности наложить вето на санкции ЕС против РФ

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет санкций против России, если они будут вредить интересам его страны. Его слова передает болгарский портал Darik News.

«Что касается того, готов ли я выступить против 21-го пакета санкций, то не то чтобы я готов — я это сделаю», — подчеркнул Радев, выступая в парламенте.

Он отметил, что в первую очередь отстаивает национальные интересы Болгарии. В парламенте его слова встретили аплодисментами, сообщил портал.

20 июня Радев отказался поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России. Болгарский премьер подчеркнул, что поддержит только те рестрикции, которые приблизят РФ и Украину к переговорам и мирному урегулированию конфликта.

Новый пакет санкций ЕС, в частности, угрожает единственному в Болгарии нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), который используется «Лукойлом». Кроме того, он предусматривает включение патриарха Кирилла в санкционные списки Европы. Радев уточнил, что его не волнует патриархат Русской православной церкви, которая является восточно-православной, как и болгарская. Однако его волнуют миллионы людей, которые являются прихожанами этой церкви.

Ранее в Совфеде назвали курс Болгарии в отношениях с Россией.