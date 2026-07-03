Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Парламент Болгарии аплодисментами встретил идею премьера наложить вето на санкции ЕС

Премьер Болгарии Радев заявил о готовности наложить вето на санкции ЕС против РФ
Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет санкций против России, если они будут вредить интересам его страны. Его слова передает болгарский портал Darik News.

«Что касается того, готов ли я выступить против 21-го пакета санкций, то не то чтобы я готов — я это сделаю», — подчеркнул Радев, выступая в парламенте.

Он отметил, что в первую очередь отстаивает национальные интересы Болгарии. В парламенте его слова встретили аплодисментами, сообщил портал.

20 июня Радев отказался поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России. Болгарский премьер подчеркнул, что поддержит только те рестрикции, которые приблизят РФ и Украину к переговорам и мирному урегулированию конфликта.

Новый пакет санкций ЕС, в частности, угрожает единственному в Болгарии нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), который используется «Лукойлом». Кроме того, он предусматривает включение патриарха Кирилла в санкционные списки Европы. Радев уточнил, что его не волнует патриархат Русской православной церкви, которая является восточно-православной, как и болгарская. Однако его волнуют миллионы людей, которые являются прихожанами этой церкви.

Ранее в Совфеде назвали курс Болгарии в отношениях с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!