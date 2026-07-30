В России разрешат пополнять счет через банкомат любого банка

Физические лица с 1 октября текущего года получат возможность пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в сообщении Центрального банка России.

Отмечается, что указание регулятора, которое предусматривает внедрение ряда новых сервисов СБП, в том числе и этого, уже зарегистрировано Минюстом.

В Банке России добавили, что решение о внедрении этой услуги банками будут приниматься самостоятельно. Общая сумма денежных средств, внесенная физическими лицами через банкоматы и переведенная по СБП на его счета в других кредитных организациях, будет ограничена 25 тыс. руб. за одну операцию, 50 тыс. руб. — за суточный перевод, 200 тыс. руб. — в течение месяца.

До этого сообщалось, что российская банковская система столкнулась с нехваткой свободной ликвидности на фоне возросшего спроса населения на наличные деньги. К середине июня дефицит достиг 1,9 трлн рублей, утверждают эксперты.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с блокировкой СБП.