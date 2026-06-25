Российские банки потеряли несколько триллионов свободных денег

Российская банковская система столкнулась с нехваткой свободной ликвидности на фоне возросшего спроса населения на наличные деньги. К середине июня дефицит достиг 1,9 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, с начала 2026 года объем наличных денег в обращении увеличился на 1,7 трлн рублей, что превышает показатель за весь 2025 год. Эксперты связывают такую динамику с перебоями в работе интернета, усилением контроля за денежными переводами, снижением доходности депозитов и изменениями в налоговом законодательстве, которые сделали расчеты наличными более выгодными для бизнеса.

Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год до 2,4–3,6 трлн рублей. При этом регулятор ожидал показатель на уровне 1,9–3 трлн рублей.

В целом банковская система сохраняет устойчивость. Средства населения на счетах продолжают расти: в апреле их объем увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Вместе с тем отдельные кредитные организации стали чаще привлекать средства у Банка России. За месяц объем таких заимствований вырос на 18% и достиг 6,1 трлн рублей.

По оценке экспертов, основной риск дефицита ликвидности заключается в ослаблении эффективности денежно-кредитной политики. Даже при снижении ключевой ставки банки не смогут столь же быстро уменьшать стоимость кредитов, поскольку для них самих дорожает привлечение средств. На этом фоне потребительское кредитование уже сократилось примерно на 2% в годовом выражении, а объем кредитов малому и среднему бизнесу, без учета крупных застройщиков, снизился на 7%.

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