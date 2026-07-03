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Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с блокировкой СБП

Мошенники начали выманивать деньги, угрожая блокировкой СБП из-за «сбоя»
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему обмана, запугивая россиян якобы обнаруженной подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным специалистов, злоумышленники звонят или отправляют сообщения, представляясь сотрудниками банков или контролирующих органов. Доступ к СБП может быть заблокирован из-за технического сбоя или подозрительных операций. Для «срочной верификации» мошенники просят продиктовать код из СМС, установить приложение, выдавая его за официальное, либо перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Эксперты отмечают, что схема особенно актуальна в июле, когда злоумышленники используют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на недостаточную осведомленность клиентов.

В «Мошеловке» рекомендуют не сообщать коды из СМС, не устанавливать приложения по просьбе неизвестных и не переводить деньги по указанию звонящих.

До этого сообщалось, что мошенники начали прикидываться «биологическими матерями» подростков, чтобы получить от них деньги.

Ранее подросток под влиянием аферистов проник в чужой дом, считая, что работает на спецслужбы.

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